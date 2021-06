Probleme mari pentru frumoasa Eugenie Bouchard! Canadianca a ajuns pe patul de spital FOTO

Dupa ce cariera ei a intrat pe o panta descendenta, frumoasa canadianca, ajunsa acum in afara Top 100 WTA are si probleme de sanatate."Am vesti proaste. Dupa cum probabil unii dintre voi stiu, am avut dureri in umarul drept din toamna trecuta. De atunci, am incercat orice forma de tratament, fara rezultat. Asadar, saptamana trecuta, am suferit o interventie chirurgicala artroscopica. Doctorul spune ca totul a mers minunat. Am un drum dur de recuperare in fata mea, dar moralul meu este ridicat si voi munci din greu pentru a reveni in sportul pe care il iubesc", a scris Bouchard pe Instagram.Nu se stie exact cat va dura recuperarea sportivei, dar sunt sanse destul de mici sa o mai vedem jucand anul acesta.