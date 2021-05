Romanca castigase duelul cu Patricia Tig , din turul I, dar in runda urmatoare a dat peste Paula Badosa, o spanioloaca supranumita 'Noua Sarapova".Aceasta i-a administrat cu sec 6-0, 6-4, dupa doar o ora si 22 de minute de joc.Badosa ocupa locul 44 in lume, in vreme ce Buzarnescu a ajuns pe pozitia 179 WTA