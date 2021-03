Invinsa categoric, Mihaela Buzarnescu rateaza duelul cu Simona Halep, la Miami

Ocupanta locului 51 mondial s-a impus in doua seturi (6-1, 6-2) si o va intalni in turul secund al competitiei de la Miami pe Simona Halep Pentru prezenta in primul tur al competitiei de la Miami, Buzarnescu va primi un cec in valoare de 10.000 de dolari si 10 puncte in clasamentul WTA (va urca cinci pozitii, pana pe locul 132).Simona Halep si Caroline Garcia s-au intalnit de sapte ori: romanca s-a impus in sase confruntari (Sydney 2016, Toronto 2017, Turneul Campioanelor 2017, Roma 2018, Montreal 2018 si Fed Cup 2019), in timp ce sportiva din Franta a castigat un singur meci (Beijing 2017).Romania o mai are in turul secund al turneului de la Miami si pe Sorana Cirstea (66 WTA), care se va duela cu Anett Kontaveit.CITESTE SI: