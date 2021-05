Mihaela Buzarnescu, sexy langa lanul de rapita: "Ce patratele!"

"Miky" nu a putut sa ajute echipa de Billie Jean King Cup a Romaniei, pierzand ambele meciuri in fata Italiei. Totusi, ea a luptat pana in ultima clipa si chiar s-a ales cu o accidentare.Intre timp, Mihaela Buzarnescu a semnat cu CS Dinamo si si-a facut timp si pentru cateva zile de odihna intr-o zona mai putin aglomerata.Ea a postat pe Instagram cateva poze facute in zilele linistite de Paste. "Patratele ei" au fost admirate in poza postata langa lanul de rapita.