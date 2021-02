Darren Cahill stie cum poate fi invinsa Serena Williams

Bilantul rezultatelor directe este net favorabil americancei, scor 9-2, dar Serena nu mai este jucatoarea invincibila din anii trecuti.Antrenorul Simonei Halep, australianul Darren Cahill va incerca sa faca o tactica speciala pentru meciul cu Serena."Trebuie sa gasim un plan pentru a o invinge pe Serena. Daca intri intr-un meci cu Serena doar cu gandul ca vei incerca sa dai tot ce poti, fara un plan clar, cel mai probabil nu-ti va iesi. Serena Williams se misca foarte bine in teren, asta iese cel mai mult in evidenta. Nu am mai vazut-o de mult timp miscandu-se atat de bine in teren. Este capabila si sa se apere mai mult. Daca stai mult in punctele cu ea si dai doar mingile inapoi, ea are puterea sa intoarca jocul in favoarea ei", a declarat Darren Cahill, in cadrul unei conferinte de presa de la Melbourne Citeste si: