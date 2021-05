Cine este "my sweet love" pentru frumoasa tenismena Camila Giorgi FOTO

Chiar daca din punct de vedere sportiv nu o duce foarte bine, ajungand pe locul 83 in lume si pierzand la Roma chiar din primul tur, Camila puncteaza constant pe retelele sociale.Ea le-a raspuns pe retelele sociale curiosilor care se intreaba cine este iubitul ei, postand cateva fotografii cu un Doberman, pe care il caracterizeaza ca fiind "my sweet love" si "my only one".Camila (30 ani) a fost pana anul trecut intr-o relatie cu un alt jucator de tenis, Giacomo Miccini.