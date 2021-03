VIDEO Cea mai frumoasa tenismena a incins imaginatia fanilor la Miami

Rivala Simonei Halep nu se afla in cel mai fericit moment al carierei, fiind doar pe locul 75, in conditiile in care performanta maxima e pozitia 26, insa are un succes urias pe retelele de socializare, acolo unde face furori cu postari incendiare.Camila e afla la Miami, unde participa la turneul la care este prezenta si Simona Halep , si se pregateste intens la sala pentru duelurile de pe hardul american.Dincolo de pregatirea fizica, exerciile Camilei au incins imaginatia fanilor, care i-au trimis o multime de comentarii picante pe retelele sociale.