FOTO Frumoasa tenisului mondial intra in ringul de box

Camila Giorgi isi exploateaza calitatile fizice prin postarile din social media, acolo unde are o puzderie de urmaritori, care abia asteapta sa-i vada noutatile.In ultimul mesaj, Giorgi sustine ca "o minte care vede foarte clar, nu are de ales, actioneaza", drept pentru care italianca a inceput sa ia lectii de box.Camila are o istorie interesanta. Ea s-a nascut in Macerata, Italia, din argentinieni de origine italiana care au emigrat in Italia din La Plata. Tatal ei a fost recrutat in Argentina in 1982 si a luptat in razboiul Falkland impotriva britanicilor, in timp ce mama ei este designer de moda. Acum, tatal o antreneaza cu norma intreaga, in timp ce mama ii face face echipamentul pentru meciurile de tenis. Toata familia Giorgi locuieste la Pisa.Camila nu are momentan iubit, dar s-a aflat intr-o relatie cu jucatorul italian Giacomo Miccini.