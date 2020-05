Campionul de la Roland Garros explica de ce s-a angajat intr-un supermarket: Incep tura la 5 dimineata

Ziare.

Krawietz a mentionat ca a dorit sa simta ca are un rol important in societate in aceasta perioada dificila."Cand au anuntat anularea unor turnee ma gandeam ca voi juca tenis cateva ore pe zi, ca voi gati... Dar pana la urma cineva mi-a spus ca are nevoie de angajati la supermarket, asa ca am spus ca o pot face eu. Ii pot ajuta, pot capata o alta experienta, pot vedea cat de importanta este aceasta slujba.In aceste momente sunt foarte putine locuri de munca importante. Trei zile mai tarziu am inceput prima tura la 5 dimineata", a afirmat Kevin Krawietz la Tennis Channel.De asemenea, el a vorbit si despre posibilitatea de a nu-si apara trofeul de la Roland Garros in acest an."Este foarte trist ca s-a amanat. Eu sper sa mai jucam niste turnee anul acesta. Toata lumea este nerabdatoare sa joace din nou, sa concureze. Dar acum este important sa ramanem sanatosi. Daca va fi anul urmator, nu va fi cea mai mare problema din lume", a adaugat Krawietz.El a castigat anul trecut Roland Garros alaturi de neamtul Andreas Mies.C.S.