E oficial: organizatorii de la Australian Open au anuntat data de start a primului turneu de Grand Slam din 2021

Conform news.ro, primele turnee de anul viitor se vor defasura la Delray Beach (SUA) si Antalya (Turcia), intre 5 si 13 ianuarie.Din 10 ianuarie si pana-n 13 ianuarie, vor avea loc, la Doha , calificarile pentru Australian Open.Cei 16 jucatori calificati pe tabloul principal masculin de simplu vor merge apoi la Melbourne , unde, impreuna cu tenismenii direct acceptati, vor intra intr-o carantina de 14 zile, de tip "bula".Intre 31 ianuarie si 6 februarie, in orasul care gazduieste Australian Open vor avea loc doua turnee. Tot la Melbourne, din 1 si pana in 5 ferbuarie, se va desfasura ATP Cup.Australian Open va incepe la 8 februarie."Calendarul reconfigurat pentru inceputul sezonului 2021 reprezinta un efort urias de colaborare in tenis, in circumstante dificile. Cu sprijinul organizatorilor turneului, al jucatorilor, al partenerilor si al Tennis Australia am reusit sa ne adaptam si sa cream un inceput de sezon interesant. Sanatatea si siguranta vor continua sa fie esentiale pe masura ce parcurgem provocarile viitoare si vreau sa le multumesc tuturor celor implicati pentru angajamentul lor de a gasi solutii pentru lansarea sezonului 2021", a declarat presedintele ATP, Andrea Gaudenzi. WTA nu a anuntat inca programul pana la primul grand slam al anului, dar calificarile AusOpen vor avea loc, cel mai probabil, la Dubai, intre 9 si 13 ianuarie.