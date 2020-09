Carla Suarez Navarro a fost diagnosticata cu cancer. Jucatoarea de tenis are 31 de ani

"Rezultatele clinice au confirmat aparitia limfomului Hodgkin in corpul meu. Echipa medicala mi-a spus ca detectarea este precoce, proliferarea sa este vindecabila si de dimensiuni reduse. Reactia va fi imediata: voi urma un tratament de chimioterapie pentru urmatoarele sase luni", a anuntat jucatoarea spaniola, in varsta de 31 de ani.Sportiva de pe locul 71 WTA planuia sa se retraga dupa acest sezon si cel mai probabil nu va mai juca tenis la nivel profesionist. Ea nu a mai evoluat de la turneul de la Doha , din febriarie. Circuitul a fost intrerupt in martie si reluat in august, din cauza pandemiei de coronavirus. Ea s-a retras de la turneele de la Roma si Roland Garros."Singurul obiectiv pe care il am in acest moment este sa urmez sfatul medicilor zilnic, lasand orice altceva pe planul doi", a adaugat Suarez Navarro.In cariera ei, Carla Suarez Navarro a castigat la simplu doua turnee, la Doha - 2016 si Oeiras - 2014, si a mai disputat noua finale, cele mai importante la Miami si Roma, in 2015. Cea mai buna clasare a jucatoarei spaniole a fost locul 6 WTA, in 2015.La grand slam-uri, ea a jucat in sferturi de mai multe ori, la Australian Open , Roland Garros si US Open, iar la Wimbledon a atins faza optimilor de finala.