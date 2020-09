Cazul Djokovic se putea incheia tragic. Un arbitru de linie a murit dupa ce a fost lovit de o minge de tenis. S-a intamplat in urma cu exact 37 de ani

10 septembrie 1983 e o data scrisa cu negru in istoria tenisului, acum 37 de ani petrecandu-se o adevarata tragedie, tot la US Open, turneul de Grand Slam de la New York. Mai exact, in timpul finalei de juniori dintre suedezul Stefan Edberg si Simon Youl, o minge servita de primul l-a lovit pe arbitrul de linie in zona testiculelor, acesta decedand 5 zile mai tarziu, la spital.Dezechilibrat de forta serviciului lui Edberg, barbatul de 60 de ani a fost pus la pamant, ranindu-se la cap si suferind un atac cerebral care i-a fost fatal. De altfel, aceasta din urma fiind cauza principala a decesului, familia arbitrului n-a primit despagubirile financiare solicitate, de peste 2 milioane de dolari, ci o suma mult mai mica.