Ce ghinion. Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au ratat calificarea in finala US Open

Tecau si Rojer au fost invinsi, cu scorul de 6-4, 7-5, de echipa Mate Pavici/Bruno Soares (Croatia/Brazilia).Invingatorii vor juca in finala cu cuplul Wesley Koolhof/Nikola Mektici (Olanda/Croatia), cap de serie numarul 8, care a trecut in penultimul act de perechea Rajeev Ram/Joe Salisbury (SUA/Mara Britanie), cap de serie numarul 3, scor 7-6 (3), 6-4.Calificarea in semifinale la US Open este recompensata cu un premiu total de 130.000 de dolari si cu cate 720 de puncte ATP Tecau si Rojer au castigat editia din 2017 a openului american. Ei mai au in palmares trofeul la Wimbledon , in 2015.