Ce o asteapta pe Simona Halep in Australia. Politia va sta pe urmele ei si posibil vaccin obligatoriu

In contextul pandemiei globale, dar si a faptului ca Australia e o tara care numarul de infectari e unul redus, autoritatile de la Antipozi pregatesc masuri dure de protectie care vor fi aplicate participantilor din afara granitelor.In primul rand, se vorbeste foarte mult despre data de start, care ar putea sa nu mai fie 18 ianuarie, asa cum e prevazut in prezent. Ministrul sportului din statul Victoria a precizat ca, cel mai probabil, debutul Australian Open va fi decalat cu o saptamana sau doua. Varianta desfasurarii turneului in martie sau aprilie e una nedorita de organizatori, din cauza conditiilor atmosferice neprielnice in acea perioada a anului.Cea mai mare problema e legata insa de carantina care va fi impusa oaspetilor veniti din afara Australiei. Astfel, Simona Halep si celelalte tenismene vor fi nevoite sa respecte o perioada de izolare de 14 zile, in discutie ramanand daca se vor putea sau nu antrena in aceasta perioada de carantina de la inceputul lunii ianuarie. Oricum ar fi, australienii au precizat ca vor apela la politie pentru ca jucatorii sa fie urmariti la fiecare pas.O alta chestiune spinoasa se refera la iminenta aparitie a unui vaccin anti-Covid pana la finalul lui 2020, in lumea tenisului aparand zvonul ca australienii ar putea impune participantilor dovada vaccinarii. Sunt pareri pro si contra in acest sens, iar cel mai bun exemplu e din circuitul masculin. Daca Andy Murray spune ca acest lucru ar fi "ideal pentru viitorul sportului", liderul mondial Novak Djokovic si-a exprimat deja ingrijorarile.