FOTO Cea mai buna prietena a Biancai Andreescu e o tenismena fotomodel. Cat de apropiate sunt cele doua

Pe contul de Instagram, tenismena de origine romana a postat zilele trecute o fotografie in care apare imbratisandu-se cu o alta tanara. "E ziua ta, abia astept ziua in care putem sarbatori impreuna. Te iubesc, Cha. Suntem inca dragute", a fost mesajul explicativ al Biancai, semn ca prietena sa si-a serbat ziua de nastere.Intr-adevar, nascuta pe 12 ianuarie, canadianca Charlotte Robillard-Millette (22 de ani) este cea care apare alaturi de Bianca Andreescu. Cele doua se cunosc inca de mici, de la antrenamentele de tenis, Charlotte incercand la randul ei sa patrunda in elita sportului alb.Din pacate, anumite probleme medicale au determinat-o sa renunte la performanta in 2017, cand era in jurul locului 500 mondial. Anul trecut a avut o tentativa de revenire in circuit, asta pna ala aparitia pandemiei. In schimb, dupa cum se poate vedea in social media, Charlotte Robillard-Millette pare sa se fi reprofilat pe cariera de fotomodel, iportazele sexy in care se pozeaza constant atragandu-i numerosi admiratori.