Cea mai buna prietena din tenis a Soranei Cirstea e o fosta lidera mondiala: "Mi-e dor de tine"

Saptamana perfecta a Soranei, incununata de obtinerea primului trofeu dupa 4 ani, a fost completata de bucuria revederii cu Sania Mirza, o tenismena care in urma cu cativa ani era pe primul loc in lume, in circuitul WTA de dublu, si care are in palmares nu mai putin de 6 titluri de Mare Slem (la dublu si dublu mixt). In varsta de 34 de ani, Mirza s-a intors in acest an in competitii, dupa o pauza de 2 ani, in care a devenit in premiera mama.Sorana si Sania s-au reintalnit la Dubai, ambele urcand pe Instagram o fotografie in care apar impreuna extrem de fericite. "Sunt atat de bucuroasa ca am stat impreuna cu prietena mea frumoasa si luminoasa. E una intr-un miliard", a mentionat jucatoarea noastra. "Anumite prietenii rezista in afara terenului", i-a raspuns indianca. De asemenea, la postarea Soranei, Sania i-a transmis ca ii e deja dor de ea, romanca raspunzand la fel: "Mie imi este si mai dor, numar zilele pana cand te voi revedea".