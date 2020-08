Cel mai de succes dublu din lumea tenisului isi anunta retragerea

"Simtim amandoi ca este momentul potrivit. La aceasta varsta este nevoie de multa munca pentru a concura. Inca adoram sa jucam, dar nu ne place sa ne pregatim corpurile pentru a concura pe teren. Recuperarea este mai dificila. Simtim ca am fost competitivi in acest an, anul trecut, anulu dinainte. Vrem sa ne retragem in acest moment, cand inca suntem capabili de un tenis bun", a declarat Mike Bryan intr-un interviu pentru New York Times.Cei doi frati au obtinut impreuna 16 trofee de grand slam si 119 titluri in circuitul ATP Bob si Mike Bryan au terminat zece sezoane pe primul loc mondial, ocupand aceasta pozitie 438 de saptamani. In 2007, au contribuit la castigarea Cupei Davis de catre SUA, iar in 2012 au castigat medalia de aur la Londra.Bryan-Bryan ocupa in acest moment locul 27 ATP, la egalitate. Din dublu, Bob a strans aproape 16 milioane de dolari, iar Mike, aproape 17 milioane.