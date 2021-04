Castigatoare surpriza in primul mare turneu pe zgura al anului. Cine e tenismena care a repetat performanta Serenei Williams

The first Charleston champion to have a flawless set record since Serena Williams in 2012 👏



How Veronika Kudermetova pulled off the feat at the #VolvoCarOpen this week 👇 - wta (@WTA) April 11, 2021

Kudermetova (23 ani), cap de serie numarul 15 la aceasta competitie, s-a impus dupa o ora si 36 minute de joc in fata lui Kovinic.Aceasta a fost a doua finala WTA disputata de rusoaica in acest sezon, dupa cea pierduta in luna ianuarie la Abu Dhabi, in fata belarusei Arina Sabalenka."Ma simt foarte fericita, este incredibil. Am avut multe suisuri si coborasuri, iar acum sunt aici, cu trofeul", a declarat dupa finala Kudermetova, care nu a pierdut niciun set in meciurile disputate pe parcursul saptamanii trecute la Charleston. Conform WTA, precedentul caz similar in turneul de la Charleston a avut loc in 2012, cu celebra Serena Williams. In urma acestui succes, Veronika Kudermetova a facut un salt de noua locuri in clasamentul WTA, aflandu-se incepand de luni pe cea de-a 29-a pozitie.Trofeul in proba de dublu de la Charleston a devenit perechii Nicole Melichar (SUA)/Demi Schuurs (Olanda), care a dispus in finala, cu 6-2, 6-4, de cuplul ceh Marie Bouzkova/Lucie Hradecka.