Cine sunt tenismenii "Tarzan" pe care Radu Banciu i-a recomandat ca iubiti Simonei Halep

"De ce nu a putut fata asta sa fie iubita lui Gael Monfils? Ca el e indragostit de Elina Svitolina, care este mai nasoala decat Halep. In locul ei, dupa ce as fi dat de gologani si de toate arenele, as fi fugit in lume. Ma lua unul, Monfils sau Tsonga, ma ducea ca Tarzan pe Jane in jungla si nu ma mai intorceam", a declarat Radu Banciu.Intr-adevar, jucatorii specificati de realizatorul TV au o asemanare fizica vizibila cu celebrul personaj de film "Tarzan". Daca Gael Monfils (34 de ani) are origini caraibiene, mai precis din insula Guadelupa, Tsonga (35 de ani) e nascut din tata congolez si mama frantuzoaica. Ambii sunt tenismeni de top, Monfils aflandu-se in prezent pe locul 9 in lume, iar Tsonga laudandu-se cu un loc 5 ocupat in 2012.