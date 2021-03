FOTO Cine este pustoaica nordica, noua senzatie in tenisul mondial

Sportiva, in varsta de 18 ani, locul 139 WTA, a castigat, duminica, turneul de la Lyon, primul sau trofeu in circuitul WTA.Tauson, venita din calificari, a invins-o in finala pe sportiva elvetiana Viktorija Golubic, numarul 129 mondial, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si jumatate.Clara Tausor a castigat in 2019 Australian Open la junioare. Tanara jucatoare se anunta de pe acum un urias talent al tenisului mondial, danezii comparand-o deja cu Caroline Wozniacki , jucatoarea care i-a smuls Simonei Halep titlul de Grand Slam de la Melbourne , in 2018.Clara, care are avantajul unei inaltimi de 1,82, loveste napraznic cu dreapta si are un joc foarte agresiv, fapt confirmat si de Wozniaki, care s-a antrenat cu ea.Tanara sportiva joaca din 2017 in WTA, iar suprafata ei preferata este zgura.Citeste si: Cristi Borcea , moment de sinceritate: "Am fost tot timpul cu Valentina, chiar daca m-am insurat cu Alina"