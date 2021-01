Continua cosmarul pentru Sorana Cirstea in Australia: "Au lasat-o fara haine si vitamine"

"Noi am fost ghinionisti pentru ca, dintre cele 15 sau 17 zboruri charter inchiriate de Tennis Australia, in 3 s-au inregistrat cazuri pozitive si toti pasagerii de pe acele 3 zboruri sunt intr-o carantina totala", a declarat Cruciat.Suntem practic detinuti, in conditii bune, la un hotel. Insa nu avem voie sa iesim din camera, nu avem voie sa deschidem geamul. Suntem pur si simplu blocati aici, nu avem voie sa comunicam intre noi, nici macar sa ne trimitem lucruri de la unii la altii in interiorul aceleiasi echipe", a mai spus antrenorul la Radio Timisoara."Chiar avem o mare problema, asta pentru ca una din gentile cu echipament a ramas la Teo Cercel, preparatorul fizic al Soranei. Urma ca a doua zi sa-i predam echipamentul plus vitaminele si hainele. In niciun caz autoritatile australiene nu vor sa vina cineva sa ridice geanta sa i-o duca, pentru ca spun ca exista risc de contaminare", a adaugat Adrian Cruciat.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"