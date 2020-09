Creste presiunea pe Simona Halep. Romanca va fi cap de serie numarul 1 la Roland-Garros. Lidera mondiala Ashleigh Barty s-a retras din turneu

"Openul Frantei de anul trecut a fost turneul cel mai special din cariera mea si nu a fost o decizie pe care am luat-o cu usurinta", a explicat pe retelele de socializare Barty (24 ani), care a renuntat deja anul acesta la US Open, competitie care se deruleaza in prezent la New York."Sunt doua motive care au stat la baza deciziei mele: primul il reprezinta riscurile sanitare care exista inca din cauza Covid, cel de-al doilea este pregatirea mea, care nu a fost ideala, in conditiile in care antrenorul meu nu a putut fi alaturi de mine din cauza inchiderii frontierelor in Australia", a adaugat jucatoarea din Tara Cangurilor.In aceste conditii, Simona Halep , clasata pe locul 2 in lume, va ocupa onoranta pozitie de cap de serie la turneul de Grand Slam pe care l-a castigat in 2018 si care se va desfasura in perioada 21 septembrie - 11 octombrie. Romanca a profitat in aceasta noapte si de esecul suferit de Sofia Kenin la US Open, singura jucatoare care o mai putea depasi in clasamentul WTA inainte de Roland-Garros.