Imagini "fierbinti" cu tenismena momentului in Romania. A castigat al doilea turneu la rand, fara set pierdut FOTO

Dinu (28 ani, 547 WTA ) a trecut in finala, cu 6-3, 6-4 de Zoe Kruger (Africa de Sud), o jucatoare de 18 ani, aflata pe locul 739 in lume.Romanca a invins-o in primul tur pe italianca Beatrice Ricci, cu 6-2, 6-1, in optimi s-a impus in fata rusoaicei Diana Demidova, cu 6-2, 7-5, in sferturi a dispus de elvetianca Ylena In-Albon, a cincea favorita, cu 6-4, 7-6 (5), iar in penultimul act a castigat clar in fata suedezei Fanny Oestlund, cap de serie numarul sase, cu 6-1, 6-2.Cristina Dinu, care in weekend-ul precedent castigase ambele titluri la Antalya, a ajuns la 20 de titluri ITF la simplu si 25 la dublu.Tenismena are o prezenta extrem de apreciat si pe retelele de socializare, contul ei fiind plind de fotografii incendiare, in care isi expune corpul de fotomodel.