CTP, după victoria Emmei Răducanu: „Haideți s-o iubim pentru ce joacă, nu pentru faptul că e româncă, că nu e!”

„Să nu mai facem astfel de apropieri, cu Hagi, cu Simona Halep și cu Emma Răducanu. Sigur că da, o iubim, dar haideți s-o iubim pentru ce joacă, pentru cum este ea ca om. Și este extraordinară!Nu pentru faptul că e româncă, că nu e! Tatăl ei este român. Atât. Să vă spun ceva care n-o să vă placă, dacă nu se năștea în Canada și nu trăia în Anglia, ci lucrurile astea se întâmplau în România era foarte puțin probabil ca Emma Răducanu să fie unde este astăzi, să ridice trofeul de la US Open.Pentru că accidente fericite precum Simona Halep se întâmplă foarte rar. Dacă era în România nu știu ce făcea. Să fim serioși. Nici nu mai contează ce naționalitate are o jucătoare. Nici n-are rost să ne mai gândim. Sunt vreo șase țări, România, China, Filipine, Ecuador, Canada, Marea Britanie, toate la un loc.Nu mai are rost în ziua de azi să iubești pe cineva, să-ți placă de cineva foarte mult pentru că «e de-al nostru». Nu, îți place pentru că joacă extraordinar, pentru că e un om extraordinar. Nu înseamnă că trebuie să îmi placă o jucătoare cu nume românesc mai mult decât o alta.Ar trebui să ne dezobișnuim de obiceiul ăsta, să nu ne mai amăgim. E o amăgire asta, «o româncă de-a noastră a câștigat, extraordinar». Este victoria ei, e meritul ei și n-are nicio treabă cu noi. Noi nu suntem mai puțin hoți în conducerea acestei țări, mai puțin imbecili, mai puțin escroci și megalomani în conducerea României, conducerea aleasă de acest popor, dacă Emma Răducanu a câștigat la US Open și noi ne imaginăm că este o româncuță de-a noastră”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24.Jucătoarea britanică Emma Răducanu, 18 ani, locul 150 WTA , venită din calificări, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, învingând în finală o sportivă la fel de tânără, canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA. Ca urmare a performanţei de la US Open, britanica va urca pe locul 23 WTA.Răducanu s-a născut la 13 noiembrie 2002, iar Fernandez la 6 septembrie 2002.Britanica s-a impus în ultimul act cu scorul de 6-4, 6-3, într-o oră şi 51 de minute.Răducanu, sportivă cu tată român şi mamă chinezoaică, nu a pierdut niciun set tot turneul.Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui grand slam după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon . În plus, ea este prima sportivă din Era Open care câştigă un grand slam venind din calificări.A fost pentru prima dată în Era Open, atât la masculin, cât şi la minin, când în ultimul act al unui grand slam s-au întâlnit două jucătoare care nu sunt favorite.De asemenea, pentru prima dată după 1999 în ultimul act s-au întâlnit două adolescente la un grand slam. În acel an, americanca Serena Williams , o învingea, tot în finala US Open, pe elveţianca Martina Hingis, cu 6-3, 7-6 (4).În urmă cu treisprezece săptămâni, Emma Răducanu era locul 366, iar US Open este al patrulea turneu la care a participat în circuitul WTA. Ea nu se confruntase niciodată cu o jucătoare din Top 40 înainte de a o întâlni pe Belinda Bencic, în sferturile de finală.Câştigătoarea turneului va primi 2,5 milioane de dolari şi 2.000 de puncte WTA, iar finalista, 1,25 de milioane de dolari şi 1.300 de puncte WTA.