CTP, marcat de accidentarea Simonei Halep: E ruptura de stres! N-am mai vazut asa ceva!

Cristian Tudor Popescu e de parere ca in spatele acestei accidentari e tot efortul depus de Simona in ultimii 10 ani. Iata ce a consemnat reputarul jurnalist pe pagina de Facebook "Intr-o viata de peste jumatate de veac in tenis, n-am vazut ceva asemanator cu ce i s-a intamplat Simonei. Stiu ca exista fractura de stres - Horia Tecau a avut asa ceva la laba piciorului - dar ruptura musculara de stres nu mi se parea posibila. ALacrimile, pe care i le-am vazut cu totii prima data Simonei, le inteleg - durerea e crunta si a mai fost si uluiala, si sentimentul nedreptatii: "Se poate, asa, din senin, fara sa fac nimic?".Cauza care a dus la cedarea "din senin" a gambei Simonei cred ca este enorma acumulare de eforturi din organismul acestei fete micute in decursul celor aproape 10 ani in care s-a mentinut, cu o constanta iesita din comun in istoria tenisului, in top 10 si top 5 mondial.A infruntat mai mereu adversare mult mai inalte si mai puternice decat ea, a facut fata loviturilor ca din tun si meciurilor intinse pe ore intregi, a jucat mult, pentru ca a atins de atatea ori fazele finale ale turneelor. O mare jucatoare, cu un fizic asemanator, Justine Henin , a fost ingenuncheata de accidentari la 27 de ani. Firava si indemanatica Agnieszka Radwanska a fost nevoita sa abandoneze la 29 de ani.".