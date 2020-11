La un pas de sinucidere. Cum a vrut sa-si ia viata fosta iubita a tenismenului Alexander Zverev

Dupa ce a oferit detalii socante despre violenta fizica si psihica la care a fost supusa de catre Zverev, tenismena Olga Sharypova a dezvaluit un episod si mai grav, in urma caruia putea sa-si piarda viata, in mod intentionat."A fost pentru prima data cand mi-a dat un pumn in fata", a spus Sharypova despre un incident petrecut in luna septembrie 2019, la un turneu desfasurat la Geneva. "Am inteles ca nu mai pot trai in felul asta. Am luat insulina, stiam ca un om sanatos poate sa moara de la insulina. M-am injectat si nu eram speriata. Voiam doar sa ies cumva din aceasta situatie", a completat rusoaica.In cele din urma, Olga Sharypova (23 de ani) a fost descoperita la timp de apropiatii sai, salvandu-si viata dupa ce a luat niste pastile pentru contracararea efectului insulinei.