Cum arată trofeele pentru care se vor bate Simona Halep și Emma Răducanu la Transylvania Open. Care e legătura cu Constantin Brâncuși FOTO

Trofeele care vor recompensa câştigătoarea şi finalista turneului de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca Transylvania Open (25-31 octombrie) simbolizează tradiții și valori vechi românești, informează organizatorii.

Trofeul a fost creat de designerul Malvina Cservenschi, care a transformat elementul geometric din Coloana Infinitului într-o petală. Iar de la acea petală s-a născut Floarea Infinitului, o piesă unică şi puternică prin mesajul ei, parte din Infinity, cea mai iubitĂ colecţie Malvensky. Ea reprezintă iubirea infinită, încrederea nelimitată în potenţialul uman şi este un omagiu dedicat valorii inestimabile a operei celui mai apreciat artist roman, Constantin Brâncuşi: Coloana Infinitului.

"Am ales să pornesc de la simbolul Florii Infinitului în designul trofeelor Transylvania Open 2021, lăsându-mă inspirată de sloganul acestui eveniment de anvergura: Tennis with a touch of magic. Sportul reprezintă una dintre pasiunile mele, alături de creaţia de bijuterii. În fiecare piesă care îmi poartă semnătură pun un strop de magie.

Iar Floarea Infinitului este magică. Pentru că reprezintă un model unic, o floare bijuterie, care, prin structura să geometrică, curată şi simetrică, dezvoltă ideea de absolut, năzuinţă de a ne ”dezbrăca” de limite, de Perfecţiune înţeleasă drept Armonie. În acelaşi timp, Floarea Infinitului cuprinde în esenţa semnificaţiei sale valorile care unesc creaţia cu sportul alb: determinare, viziune, disciplină, imaginaţie, curaj", a declarat creatoarea.

Turneul de la Cluj-Napoca, la care şi-au anunţat prezenţa jucătoare importante, ca Garbine Muguruza, Simona Halep şi Emma Răducanu, începe, sâmbătă, cu meciurile din calificări.

