VIDEO Sexy in desert. Tenismena Eugenie Bouchard a uitat de eliminarea suferita la Australian Open

Din cauza pandemiei, meciurile din calificarile de la AO s-au desfasurat la Dubai, iar Bouchard a pierdut categoric in ultimul tur contra unei chinezoaice mai slab cotate.Esecul suferit pe terenul de tenis n-a impiedicat-o insa pe "Genie" sa faca o excursie plina de adrenalina in destertul din Emirate. Asa cum ne-a obisnuit, pentru a-si impresiona fanii, canadianca a ales sa se pozeze in ipostaze provocatoare. "Una dintre cele mai tari experiente de viata", a scris ea pe Instagram.