VIDEO De necrezut. Cum se antreneaza in camerele de hotel jucatorii de la Australian Open

Daca o parte a sportivilor, printre care si Simona Halep , au voie sa iasa din camere pentru a se pregati, cel mult 5 ore pe zi, altii s-au lovit de cazurile de coronavirus descoperite in avioanele cu care s-au deplasat la Melbourne , fiind obligati astfel sa stea intr-o izolare completa timp de 14 zile.Facand haz de necaz, pe retelele de socializare au aparut imagini cu antrenamentele de tenis desfasurate intre patru pereti. Astfel, ucraineanca Marta Kostyuk a gasit modalitatea de a-si antrena miscarea in teren cu doua mingi plasate in apropiere patului, iar tunisianca Ons Jabeur isi regleaza lovitura de forehand lovind puternic in perna pe care doarme. De asemenea, uruguayanul Pablo Cuevas a gasit o alta utilizare a saltelei, pe post de perete de respingere a mingii.