Astfel, in timpul partidei castigate de Zverev cu 6-4, 7-6, un schimb de mingi intre cei doi jucatori a fost afectat de o pronuntata miscare telurica, un cutremur de magnitudine destul de mare (5,7 grade pe scara Richter) care a afectat respectiva zona din America Centrala.Din imagini se poate vedea cum camera de filmare incepe sa se miste, lucru care nu i-a impiedicat insa pe Zverev si Koepfer sa incheie punctul. Cei doi si-au dat insa seama ca s-a intamplat ceva ciudat, oprindu-se putin din joc, perioada in care oamenii prezenti in tribune au inteles si ei ca a fost vorba de un seism."Luminile arenei au inceput sa se agite si spectatorii s-au speriat mai mult decat noi", a declarat Zverev la finalul intalnirii.