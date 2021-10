Dan Petrescu, disperat să o vadă pe Emma Răducanu: ce e în stare să facă

Antrenorului de la CFR Cluj nu i-a căzut bine decizia luată de Guvern, care interzice prezența spectatorilor la toate evenimentele sportive.

Dan Petrescu ar fi vrut și încă își dorește să o vadă pe Emma Răducanu jucând tenis.

„Ne-am obișnuit (n.r. - fără fani în tribune), am mai stat un an. Mă gândeam să-mi fac o intrare ca ziarist. Să nu mă filmați! Aș vrea să merg, poate sunt lăsat, că sunt cetățean de onoare al Clujului. Îmi pun mască, stau cuminte. Chiar vreau să o văd pe Emma. Pe Simona am văzut-o de foarte multe ori, dar pe Emma niciodată”, a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu este un mare fan al tenisului, fiind și un practicant amator.

