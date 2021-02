Muza lui Daniil Medvedev, finalistul de la Australian Open, cea mai cuminte sotie de tenismen

Medvedev a ajuns acum la 20 de victorii consecutive in circuit, timp in care a castigat anul trecut titlurile la Mastersul de la Paris si la Turneul Campionilor si a terminat neinvins ATP Cup, disputata in acest an.Iar aceast parcurs de exceptie este strans legat de prezenta, langa el, a sotiei sale, Daria Medvedeva.Casatoriti la 12 septembrie 2018, pe cand amandoi aveau 22 de ani - Daniil a implinit 25 acum cateva zile, la 11 februarie - cei doi sunt de nedespartit din vremea adolescentei, dar acum ea il insoteste chiar peste tot. De altfel, asa cum a recunoscut tenismenul, Daria este "parte din echipa. Ea este cea care ma impinge de la spate atunci cand imi este greu, e cea care ma tine cu picioarele pe pamant. Mereu am spus ca dupa ce am cerut-o de sotie a inceput si urcusul meu in clasamentul mondial", a declarat rusul, conform doartenis.ro.Daria este o sotie de tenismen atipica. Ea nu are cont de Instagram unde sa se laude cu cumparaturile sale, cu locurile vizitate sau sa posteze fotografii cu ea la plaja. Nu intra in discutii, nu apare in tabloide, nu cauta contracte de publicitate. E o prezenta discreta si pare concentrata pe cariera sotului ei De altfel, singurele imagini cu ea sunt cele postate de Daniil, din diverse calatorii pe care le-au facut impreuna, de la nunta, acolo unde a purtat o rochie de culoare roz, sau cele surprinse de fotografii turneelor de tenis, cand rusoaica apare in tribuna tinand pumnii stransi sotului ei.Cei doi sunt impreuna si acum, la Melbourne , acolo unde il va incuraja pe Daniil pentru a doua oara intr-o finala de Grand Slam, dupa cea pierduta in 2019 la US Open, in cinci seturi in fata lui Rafael Nadal Finala Novak Djokovici - Daniil Medvedev este duminica, de la ora 10.30, in direct a Eurosport.CITESTE SI: