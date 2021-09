Danil Medvedev, câștigătorul US Open, plecăciune în fața Emmei Răducanu FOTO

Danil Medvedev a câștigat la US Open primul trofeu de Grand Slam din cariera sa, învingându-l pe Novak Djokovici.

Medvedev a avut un mesaj deosebit pentru Emma Răducanu, alături de care a pozat la US Open.

"Imaginaţi-vă să ai 18 ani, să joci la un al patrulea turneu profesionist, să câştigi doar un turneu ITF înainte şi acum să fii campioană la US Open. Incredibil!", a scris Medvedev pe twitter.

Imagine being 18, playing in your 4th pro event, winning only a 25k before and now being @usopen champ! Incredible. 👏 👏@EmmaRaducanu pic.twitter.com/xGtOt3YkHs