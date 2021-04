Ce bautura i-a oferit tatal Simonei Halep lui Darren Cahill la sosirea in Romania

Pentru acest lucru, ea l-a chemat pe antrenorul ei din Australia, Darren Cahill, care a venit in tara noastra.Impactul cu tara noastra nu a fost usor pentru australian din cauza restricitiilor cauzate de pandemia de COVID -19."Tatal Simonei mi-a oferit ieri aceasta bautura (n.r coniac), m-a ajutat sa trec cu bine de aceasta zi. Nu a fost usor sa jucam tenis dupa masa, dar ne-am descurcat si am dormit bine.Lucrurile sunt mai bune in Australia, pentru ca suntem foarte departe de restul lumii si avem restrictii foarte dure, asa ca am reusit sa tinem in frau pandemia destul de bine.De fiecare data cand revenim in Australia trebuie sa stam doua saptamani in carantina, la hotel, si este foarte greu pentru noi sa calatorim.Oamenii. In realitate, romanii sunt foarte asemanatori cu australienii. Cei pe care ii cunosc m-au tratat foarte bine, este o tara foarte relaxata. Cred ca oamenii sunt la fel ca si australienii, care suntem foarte departe de restul lumii, ne place sa calatorim, ne place sa iesim din Australia, ne place sa vorbim despre tara noastra, despre cat de frumoasa este. Cred ca si romanii sunt asemanatori. Locurile voastre de la tara sunt absolut senzationale", a spus Darren Cahill.Antrenorul australian este incantat de Romania si de locurile pe care le ofera tara noastra."Desertul, care este foarte faimos aici, in Romania. In general, mie nu-mi plac foarte mult deserturile, dar am fost tentat sa incerc cateva chestii.Este un loc extraordinar, oameni minunati. locuri superbe in provincie. Dracula este de aici, asa ca este minunat sa vizitezi Transilvania, am fost de cateva ori si este cu adevarat remarcabil."Simona isi iubeste tara mai mult decat oricine altcineva pe care am cunoscut in viata mea", a declarat Darren Cahill pentru Prosport Simona Halep va incepe sezonul pe zgura la turneul de la Stuttgart, care se va disputa intre 19-25 aprile.