Darren Cahill e "sechestrat" alaturi de Simona Halep: Australia inaspreste masurile

Odata plecat din Australia, lui Darren ii va fi foarte dificil sa se intoarca prea curand. In Australia se ia in calcul inchiderea frontierelor pentru turistii straini pana la finalul lui 2022!Citeste si: De ce nu merge Bianca Andreescu la Roma Chiar daca Darren nu e un strain si va avea alt regim de calatorie, totusi antrenorul Simonei Halep si-a asumat un mare risc.Compatrioata sa, liderul mondial Ashleigh Barty , a declarat deja ca nu planuieste sa revina prea curand in tara sa natala. Barty a declarat ca, cel mai probabil se va intoarce in Australia abia dupa US Open (30 august - 13 septembrie)!Oricine se intoarce in Australia trebuie sa stea in carantina doua saptamani, astfel ca Barty n-ar avea timp intre turnee sa mai treaca si pe acasa. "Au fost multe lacrimi cand am plecat de acasa. Stiam ca nu voi reveni prea curand", a spus Ashleigh.Probabil ca si pentru Darren situatia va fi una similara. Dupa terminarea sezonului pe zgura, vin turneele pe iarba si apoi se trece pe hardul american, astfel ca antrenorul australian va fi "blocat" alaturi de Simona si de echipa ei in lunile urmatoare.Australia a inregistrat 29.886 de cazuri de contaminare cu Covid-19 de la inceputul pandemiei, dintre care majoritatea au fost detectate in hoteluri de carantina. Inceperea vaccinarii este lenta: doar 2,5 milioane de doze au fost administrate in toata tara, care are 25 de milioane de locuitori