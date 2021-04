Darren si-a facut bagajele, iar astazi urmeaza sa plece din SUA si sa vina in Romania, in vederea pregatirii Simonei Halep pentru sezonul de zgura, care bate la usa: Stuttgart (19-25 aprile), Madrid (29 aprilie-8 mai), Roma (10-16 mai), Rolland Garros (30 mai-13 iunie). Simona Halep a renuntat sa participe la Fed Cup , pentru ca inca nu e refacuta dupa accidentarea care a scos-o din circuit la turneul de la Miami.Romanca a ramas pe locul trei WTA , in ciuda faptului ca a jucat destul de putin in 2021.