Ce l-a impresionat pe Darren Cahill la Turneul Campioanelor; "Banii dictează până la urmă"

Turneul Campioanelor de la Guadalajara a avut parte de o atmosferă fierbinte din partea fanilor mexicani.

Până acum au obținut calificarea în semifinale Paula Badosa (Grupa Chicen Itza) și Anett Kontaveit (Grupa Teotihuacan).

În Grupa Chichen Itza ultimul loc disponibil va fi ocupat de Muguruza sau de Pliskova, în funcție de rezultatele din ultimele meciuri. În Grupa Teotihuacan, Sakkari și Sabalenka vor juca luni în meci direct pentru calificare.

Antrenorul australian Darren Cahill a rămas impresionat de ce se întâmplă la Guadalajara, orașul care a primit găzduirea acestui turneu după ce Shenzenul a spus pas pentru acest an din cauza pandemiei.

Cahill crede că turneul n-ar mai trebui să meargă în China, așa cum este programat, și să rămână în Mexic.

"Nimic mai frumos decât acest tip de atmosferă. Sigur că până la urmă bani contează, dar dacă sumele ar fi apropiate, aș alege Guadalajara"

Guadalajara making a strong case to keep the WTA Finals in Mexico in future years? Nothing better than this type of atmosphere. I guess ultimately money talks but if the $ were closer, I’d take this. A showcase the Top 8 deserve.