Datoriile lui Boris Becker au ajuns la un maxim istoric - cati bani trebuie sa returneze

Declarat falimentar de un tribunal din Marea Britanie, fostul mare tenismen german Boris Becker se cufunda in datorii.

La aproape un an de cand aceste probleme au devenit publice, situatia financiara a lui Becker nu s-a imbunatatit.

Dimpotriva, ea s-a agravat, iar datoriile au ajuns sa insumeze 54 de milioane de lire sterline, potrivit Daily Mail.

In plus, el trebuie sa plateasca si o pensie alimentara in valoare de 2 milioane de lire sterline dupa o casnicie nereusita cu fotomodelul rus Angela Ermakova.

Afacerile proaste l-au urmarit peste tot pe Becker in ultimii ani, iar in 2017 a fost declarat falimentar de un tribunal din Marea Britanie din cauza unei datorii in valoare de 3.3 milioane de lire sterline.

El nu a platit nici pana astazi aceasta suma si, in incercarea de a rezolva o parte din probleme, cauta trofeele de Grand Slam castigate in decursul carierei pentru a le scoate la licitatie.

In plus, Becker a inceput sa fie tot mai disponibil pentru a participa in campanii publicitare, iar recent a semnat un contract ce ii aduce 120 de mii de lire sterline.

Totusi, probleme mari pe care le are par a fi departe de o rezolvare.

