Debut cu stangul pentru romance la Australian Open. Irina Bara, cea mai mare dezamagire

Pe tabloul feminin, la Dubai, Irina Bara si Gabriela Talaba au fost invinse inca din primul tur. Cea mai surprinzatoare a fost infrangerea Irinei (care in septembrie a ajuns in turul 3 la Roland-Garros) in fata unei jucatoare mult mai slab cotate.Irina Bara, locul 119 WTA si favorita 10, a cedat in fata japonezei Yuki Naito (184 WTA), scor 6-7, 2-6.In schimb, Gabriela Talaba (205 WTA) a pierdut partida cu Chloe Paquet (Franta, 187 WTA) cu 4-6, 2-6.Luni vor intra in competitie si celelalte reprezentante ale Romaniei plus Marius Copil in competitia masculina (la Doha), dupa cum urmeaza: Mihaela Buzarnescu , numarul 137 mondial si cap de serie 22, va juca impotriva spaniolei Lara Arruabarrena, locul 165 mondial. Monica Niculescu , favorita 28 si locul 144 WTA, o va intalni pe britanica Francesca Jones, numarul 241 mondial.-Laura Ioana Paar (193 WTA) va juca impotriva sportivei belgiene Maryna Zanevska, locul 252 mondial.-Jaqueline Cristian, numarul 168 mondial, o va intalni pe jucatoarea canadiana Rebecca Marino, locul 312 WTA.-Marius Copil, numarul 216 mondial, va juca impotriva australianului Dane Sweeny, locul 794 ATP