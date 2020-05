Decizia luata de Kim Clijsters dupa ce revenirea sa a fost data peste cap de pandemie

Ziare.

"Chiar si daca nu mai jucam in 2020, voi continua sa joc tenis. Am aratat lucruri importante de la revenirea mea si nu vreau sa ma opresc", a afirmat Kim Clijsters, conform Tennis Actu Amintim ca jucatoarea belgiana a revenit la inceputul acestui an dupa o pauza de sapte ani.Kim Clijsters a reusit sa joace doar doua meciuri, ambele pierdute cu Garbine Muguruza , respectiv Johanna Konta.41 de turnee a castigat Kim Clijsters in cariera ei, printre care si patru Grand Slam-uri: US Open-ul, in trei randuri (2005, 2009 si 2010), si o data Australian Open (2011).A ocupat locul 1 in clasamentul WTA timp de 20 de saptamani.C.S.