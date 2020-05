Decizie radicala luata de Juan Martin del Potro pentru cariera sa

Ziare.

Fostul vicecampion olimpic s-a despartit de fostul sau antrenor Sebastian Prieto, cel care i-a fost alaturi in ultimii 3 ani.Informatia a fost furnizata de cotidianul francez L'Equipe, pentru care Del Potro a si oferit o scurta declaratie: "Da, este adevarat, am decis sa oprim colaborarea noastra, pentru ca el sa se poata axa pe colaborarea cu Juan Londero, in timp ce eu imi continui refacerea fizica", a punctat fostul castigator de la US Open, ajuns acum pe 128 ATP Del Potro s-a operat iarasi la finele lunii ianuarie, din nou la genunchiul drept, unde a mai fost operat si toamna trecuta.Din iunie 2019, Del Potro nu a mai jucat niciun meci, dupa ce a suferit o fractura la rotula genunchiului drept in timpul turneului pe iarba de la Queen 's, Londra.Cel mai sus, sud-americanul a ajuns pe locul 3 ATP mondial, a castigat US Open in 2009 si are doua medalii olimpice, bronz in 2012 si argint in 2016.D.A.