Despartire dupa 7 ani pentru Horia Tecau. Justificarea tenismenului roman: "Asta a fost, i-am explicat"

"A fost un parteneriat de suflet, Jules pentru mine este ca cineva din familie, dupa sapte ani petrecuti impreuna. Am ajuns intr-un moment in care programul nostru este putin diferit si privim viitorul in mod diferit. Eu am ajuns intr-un punct in care nu mai pot sa joc un calendar complet de turnee, 26-28 de saptamani pe an. Nu puteam sa-i confirm acest lucru lui Jules, el vrea sa joace un calendar complet. Eu vreau sa aloc timp si in alte directii, sa stau un pic mai mult acasa, sa joc mai putin. Asta a fost, i-am explicat lui Jules", a spus Horia Tecau.Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au cucerit titlul la Wimbledon in 2015 si la US Open in 2017. Tot in 2015, cei doi au triumfat si la Turneul Campionilor. Olandezul a anuntat ca va face pereche cu brazilianul Marcelo Melo, fost lider mondial si dublu castigator de Grand Slam.Citeste si: Cea mai mare ciudatenie din viata lui Maradona. Masina nemaivazuta condusa de fostul fotbalist. Poveste fascinanta