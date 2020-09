Din nou in careul de asi. Horia Tecau si olandezul Rojer s-au calificat in semifinale la US Open

Luni seara, in faza sferturilor de finala, Tecau si Rojer au bifat o victorie in doua seturi identice (7-5, 7-5) contra perechii formate din indianul Bopanna si canadianul Shapovalov.Pentru calificarea in finala US Open, cei doi se vor duela cu un cuplu format din croatul Mate Pavic si brazilianul Bruno Soares. Perechea romano-olandeza a castigat competitia de la New York in 2017.