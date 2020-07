Directorul Ladies Open de la Palermo: "O asteptam pe Simona Halep pentru o editie istorica a turneului"

Am fost in contact cu managerul lui Halep de ceva timp si am vorbit mult despre potentiala ei participare la Palermo.Este una dintre cele mai bune jucatoare din lume si prezenta ei ar contribui la transformarea extraordinara a unui turneu aflat deja la nivel inalt.Vom lasa usile deschise pentru ea cat mai mult timp posibil, precum si pentru alte jucatoare din Top 10 care vor dori sa isi reia sezonul la Palermo", a declarat Oliviero Palma, pentru site-ul oficial al turneului.Simona Halep a participat, duminica, la un meci demonstrativ de dublu mixt, alaturi de Horia Tecau si impotriva perechii Gabriela Ruse/ Marius Copil . La sosirea la Cluj-Napoca, ea a declarat ca doreste sa joace la Palermo."S-a schimbat viata mea. Totul e diferit. Faptul ca nu mai calatoresc a fost si un lucru bun, pentru ca m-am odihnit foarte mult, mi-am dorit acest lucru.E greu fara turnee, simt lipsa lor, sper ca in curand sa putem calatori in liniste si fara teama, pentru ca este un pic ingrijorator. Nu am luat inca o decizie clara, dar eu sper sa incep cu Palermo", a declarat Simona Halep, potrivit telekomsport.ro.Circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA International, dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.