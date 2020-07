Directorul turneului de la Palermo, dupa retragerea lui Halep: "Suntem suparati si profund dezamagiti"

"Am aflat cu mare amaraciune decizia numarului doi mondial de a renunta la participarea la Palermo Ladies Open. Sambata eram optimisti si am informat staful Simonei Halep ca sportivii profesionisti nu sunt obligati sa intre in carantina.Ruggero Razza, responsabil regional pentru sanatate, caruia ii multumim pentru promptitudine si claritate, i-a trimis direct lui Halep o scrisoare oficiala in care ii explica faptuul ca ordonanta Ministerului Sanatatii nu se aplica in cazul muncitorilor, astfel ca nici in cazul jucatorilor de tenis profesionisti.Totusi, staful lui Halep ne-a comunicat doar decizia finala, anulandu-ne toate eforturile. Suntem suparati si profund dezamagiti", a afirmat Palma.Simona Halep, locul 2 WTA , s-a retras de la Palermo Ladies Open, primul turneu organizat dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus."Avand in vedere cresterea recenta a cazurilor Covid-19 in Romania si ingrijorarii mele cu privire la calatoriile aeriene internationale in acest moment, am luat decizia grea de a ma retrage de la Palermo.Vreau sa multumesc directorului turneului si Ministerului italian al Sanatatii pentru toate eforturile in numele meu", a scris sportiva, pe retelele de socializare.Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat, vineri, ca toti cetatenii care in ultimele 14 zile au fost in Romania si Bulgaria vor trebui sa intre in carantina la sosirea in Italia.