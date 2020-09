Novak Djokovic nu se teme de COVID: "Nu sunt ingrijorat in ceea ce priveste prezenta sau absenta virusului in mine"

"Nu sunt ingrijorat in ceea ce priveste prezenta sau absenta virusului in mine. Nu ma gandesc la asta in acest moment, am fost testat negativ de mai multe ori dupatestul cu rezultat pozitiv. Am fost testat la Paris. Am fost testat de cateva ori la Roma si inainte sa vin la Paris pentru a avea dreptul de a patrunde pe teritoriul Frantei. Cand am sosit aici am fost testat. Am stat in izolare pana cand am primit rezultatul si am primit permisiunea de a ma antrena, la fel ca toata lumea", a afirmat Djokovic, conform news.ro.La Roland Garros, organizatorii au stabilit un protocol strict pentru a garanta siguranta participantilor din punct de vedere sanitar: test la sosire, apoi dupa 48 de ore, iar apoi din cinci in cinci zile. In cazul unui rezultat pozitiv, esantionul respectiv este retestat si daca rezultatul pozitiv se confirma sportivul este exclus din competitie.Novak Djokovic a fost criticat in iunie, dupa ce a organizat Adria Tour, competitie in timpul careia s-au contaminat cu Covid-19 el si alti jucatori.Djokovic va juca in primul tur la Roland Garros cu suedezul Mikael Ymer.