Novak Djokovici nu vrea diferențe între vaccinați și nevaccinați: "E oribil! Să decidă fiecare pentru el!"

Liderul mondial Novak Djokovici a precizat că nu știe încă dacă va participa la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului viitor.

Curând se așteaptă o decizie a guvernului australian și a federației de tenis privind regulile de acces la turneu, în sensul în care e posibil să fie acceptați doar jucătorii vaccinați.

"Dacă am înțeles corect, această hotărâre se va lua în două săptămâni. Din ce am înțeles de la agentul meu se încearcă o îmbunătățire a condițiilor pentru jucători. Luând în considerare tot ce se întâmplă, încă nu știu dacă voi participa", a spus Djokovici.

Deși în trecut afirmase că nu e un suporter al vaccinului, Djokovici a lăsat de înțeles că până la urmă s-a vaccinat, dar nu a dorit să spună precis acest lucru. "Lumea presupune ceva în funcție de ce am zis în urmă cu un an. Am evitat să mai vorbesc despre acest subiect, pentru că media speculează excesiv".

Djokovici a declarat însă că e total deranjat de diferențierea care se face între vaccinați și nevaccinați. „Nu doar în sport, ci și în general în lume, sunt dezamăgit de diferența care se face între persoanele vaccinate și cele nevaccinate. Dacă discriminăm pe cineva pentru că o persoană vrea să ia o decizie pentru sine, indiferent dacă vrea sau nu să se vaccineze, cred că este oribil... Mass-media pune presiune pe mulți oameni. În acest moment, există prea multe lucruri care nu sunt clare, prea multe informații care nu sunt valabile și apoi se dovedesc a fi valabile, apoi nu sunt din nou. Totul se schimbă", a spus Djkovici pentru Blic.

Jucătorul sârb a decrat că va juca în acest an la Paris Masters, la Turneul Campionilor și la meciurile din Cupa Davis.

