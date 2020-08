Djokovici despre Adria Tour, competitia la care cativa sportivi s-au infectat cu COVID-19: Nu cred ca am facut ceva rau. Criticile sunt o vanatoare de vrajitoare

"Nu cred ca am facut ceva rau. Imi pare rau pentru cei infectati. Daca ma simt vibnovat pentru oricine a fost infectat de atunci in Serbia, Croatia si in regiune? Evident ca nu. Cum poti sa invinovatesti o persoana pentru totul? Am incercat sa facem ceva cu intentii bune. Da, au existat cativa pasi care puteau fi facuti in mod diferit, dar voi fi invinovatit vesnic pentru ca am facut o greseala? OK, daca asta este calea, bine, accept, pentru ca este singurul lucru pe care il pot face. Daca as avea din nou sansa sa organizez Adria Tur, as face-o din nou. Este ca o vanatoare de vrajitoare", a spus Djokovici, potrivit The Guardian.Dupa Adria Tour, competitie la care Novak Djokovici, Borna Corici, Viktor Troicki si Grigor Dimitrov au contractat noul coronavirus, liderul ATP a fost criticat de presa si in social media pentru ca sportivii nu au respectat distantarea sociala. Ei au fost chiar filmati jucand baschet, dar si dansand intr-un club de noapte.