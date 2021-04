Novak Djokovici s-a facut de ras chiar la el acasa VIDEO

DAN-TASTIC 🙌



Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1!#RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM - Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021

Liderul mondial, care locuieste chiar in Principat, a pierdut in doua seturi, in fata britanicul Daniel Evans (33 ATP ), scor 4-6, 5-7.Pentru un loc in semifinale, Daniel Evans va juca contra belgianului David Goffin, care a trecut in 2 seturi de Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6 (7).Pentru Evans, care nu mai jucase de patru ani pe tabloul principal al unui turneu pe zgura, este prima victorie contra unui lider mondial.