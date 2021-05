Adevaratul motiv pentru care Novak Djokovici l-a refuzat pe Ion Tiriac

Liderul ATP a anuntat insa cu trei zile inaintea inceperii competitiei ca anul acesta nu va mai participa, motivand ca e obosit si trebuie sa se recupereze pentru a fi in forma la Roland Garros.Nole a postat pe retelele sociale fotografii din casa lui de la Belgrad, in care ciocneste oua in familie.In absenta lui, principalul favorit al turneului de la Madrid, Rafael Nadal , pare sa aiba drum liber spre trofeu, mai cu seama ca spaniolul este un specialist al zgurii.